Árbitro envolvido em polêmica com Liverpool e Klopp faz revelação bombástica

O vazamento de um vídeo em que faz críticas ao Liverpool e ao seu ex-treinador Jürgen Klopp teve repercussão mundial. Após o escândalo, ele foi suspenso em novembro e passou a ser alvo de inquérito. Alguns dias depois a essa polêmica, o jornal inglês “The Sun” tornou público um vídeo em que supostamente o árbitro novamente comete uma irregularidade. Dessa vez, a acusação foi por cheirar um pó branco no decorrer da disputa da Euro no segundo semestre do ano passado. Após isso, a PGMOL alegou que houve a ligação de novas denúncias ao profissional. Por fim, o órgão da arbitragem do futebol inglês anunciou a demissão de Coote na sequência .

“Não me reconheço no vídeo da cocaína. Não consigo lembrar-me de como me sentia na altura, mas era eu. Estava a lidar mal com os horários e não havia oportunidade de parar. E dei por mim nessa posição, a fugir. Sinto-me culpado pelo que fiz, mas estou a tentar ser a melhor pessoa que posso ser agora. Tomei medidas para tentar ser o melhor possível, tanto do ponto de vista físico como do bem-estar mental. A outras pessoas que estejam na minha situação, eu diria para procurar ajuda e falar com alguém, porque se se engarrafa tudo como eu fiz, tem de sair de alguma forma”, concluiu o ex-árbitro.

Coote consumiu o pó branco nas vésperas do embate entre Portugal e França pelas quartas de final da edição de 2024 da Eurocopa. Na oportunidade, o profissional ficou responsável por assumir o controle do VAR.

