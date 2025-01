Ancelotti afirma entender se Vini Jr deixar o Real Madrid

Técnico merengue observa brasileiro feliz no clube: 'Vontade de ficar aqui e ganhar títulos'; diz o italiano

O futebol da Arábia Saudita segue interessado na contratação do brasileiro e sonha com o atacante. Sobre uma possível transferência, Ancelotti foi enfático.

“Eu entendo tudo. No futebol, entendo tudo. Também entendi quando Kroos quis se aposentar, algo que poucos fazem. Essas decisões são individuais, mas já disse: vejo Vini feliz, com vontade de ficar aqui e conquistar títulos com o Real Madrid. Creio que ele escolherá a glória”, afirmou o treinador.