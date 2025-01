Visita ilustre: Klopp deve acompanhar duelo entre Palmeiras contra o Bragantino

Atual chefe de futebol do grupo austríaco deve assistir ao confronto no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, nesta terça-feira (28)

Aliás, Klopp, que recentemente abandonou a carreira de técnico após brilhar à frente do Borussia Dortmund e do Liverpool, da Inglaterra, agora se aventura em uma nova função, fora de campo. No entanto, nenhuma entrevista está agendada para o alemão, e ele deve ficar no Brasil por alguns dias.

Todavia, junto ao Red Bull Salzburg, da Áustria, e ao RB Leipzig, da Alemanha, com os quais já estava mais familiarizado, completam o grupo o New York Red Bulls, dos EUA, e o RB Omiya Ardija, do Japão.

Klopp quer ficar mais íntimo do futebol brasileiro

Por fim, no Bragantino, Klopp não vai introduzir novas formas de trabalho de imediato; ele fará apenas uma observação no time, que está sob o comando de Fernando Seabra, e no departamento de futebol, entre outros. Klopp também deseja, portanto, se familiarizar com a cultura do futebol no Brasil.

