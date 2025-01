Vice do Grêmio, sobre tratativas por reforços: ‘Em andamento’

Dirigente citou que uma das negociações é por um lateral-esquerdo. Técnico espera a chegada de três a quatros reforços no Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio teve atuação convincente ao golear o Caxias por 4 a 0, em sua estreia na Arena, em 2025, no último domingo (26). Além do desempenho positivo na segunda rodada no Campeonato Gaúcho, a torcida também passou a criar expectativa de novos jogadores. Isso porque o vice-presidente de futebol do Imortal, Alexandre Rossato, revelou tratativas por reforços. “Existem algumas negociações em andamento. Lateral-esquerdo (como já informamos) é uma delas”, indicou o dirigente sem se aprofundar no assunto.

Desta forma, a tendência é que o Tricolor Gaúcho confirme a chegada desses novos atletas nos próximos dias. Assim, o técnico Gustavo Quinteros também comentou sobre contratações e expôs que ainda aguarda uma qualificação do grupo.

“Estamos esperando o Cuéllar e mais três ou quatro jogadores para completar o plantel. Estamos trabalhando com esses jogadores, mas também com aqueles que vão chegar ainda para entender a ideia de jogo. Queremos ter a maior quantidade de jogadores possíveis antes das partidas decisivas do Gauchão, dos jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Até lá, queremos ter o grupo completo e preparado. A ideia é essa”, frisou o comandante do Grêmio. Outra parte do planejamento é a integração de jovens que pertencem às categorias de base. Afinal, o treinador e a diretoria colocaram como prioridade exatamente o aproveitamento desses atletas promissores na negociação que concretizou a chegada de Quinteros ao Imortal.

"Estamos tratando que venham alguns jogadores da Copinha. Estamos por conhecer alguns deles. Temos jovens que têm muitas condições e estão em processo de crescimento", acrescentou o técnico.

— Portal do Gremista (@pdgremista) January 27, 2025 Qualificar a lateral esquerda é uma das prioridades do Grêmio Alguns dos atletas ventilados para reforçar a lateral esquerda do Grêmio são Bruno Pacheco, do Fortaleza, Marlon, do Cruzeiro, e Rubens, do Atlético.

No atual cenário, o Grêmio conta com Mayk, que foi titular diante do Caxias, com uma boa atuação. Contudo, desde a sua chegada na temporada passada foi prioritariamente reserva, pois também sofreu com algumas lesões. A outra opção, aliás, na lateral esquerda é Pedro Gabriel, que é oriundo das categorias de base e recentemente foi integrado ao profissional. O Tricolor Gaúcho ainda busca um zagueiro e atacante no mercado de transferências.