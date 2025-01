Vegetti assina renovação com Vasco até 2026

O atacante Pablo Vegetti assinou, nesta segunda-feira (27), a renovação de contrato com o Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o novo vínculo vai até o fim de 2026, com melhoria salarial e metas estabelecidas. O argentino tinha contrato até o fim do ano, com cláusula de extensão automática caso atuasse em 60% dos jogos na temporada.

Na renovação, Vegetti teve uma valorização salarial. O atacante vai passar receber R$ 760 mil fixos de salário, valor que pode aumentar com os bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um titulo no período de duração do contrato.