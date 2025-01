Vasco se aproxima de renovação com Rayan, que chama atenção de clubes da Europa

O Vasco se aproxima da renovação com Rayan, que está na disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e tem contrato até o fim de 2025. Nesse sentido, o clube conversa com o estafe do atleta para encaminhar a extensão do contrato de uma das principais promessas recentes de São Januário. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a tendência é que o Cruz-Maltino consiga segurar por mais tempo um jovem promissor, que desperta o interesse de clubes do futebol europeu. A Fiorentina, da Itália, tem monitorado o atleta, assim como clubes de Portugal e o Lyon, da França, e de John Textor.