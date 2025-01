Vasco encaminha renovação com Vegetti

O Vasco chegou a um acordo verbal com o atacante Vegetti pela renovação contratual por mais uma temporada. Agora, faltam poucos detalhes para a assinatura, que deve acontecer nas próximas semanas.

Dessa forma, encerra-se o que estava virando uma novela, já que o argentino tem contrato até o fim do ano, mas com cláusula de renovação automática caso atuasse em 60% dos jogos na temporada. O jogador, valorizado pela artilharia da Copa do Brasil de 2024, visava um aumento salarial. E segundo o jornalista Lucas Pedrosa, as partes entraram em acordo.