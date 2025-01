Treinador do Milan e capitão quase saem no soco após vitória diante do Parma

O Milan superou o Parma em um grande jogo realizado no último domingo (26) pelo Campeonato Italiano. No entanto, mesmo com o resultado positivo, o clima não foi 100% de alegria. O técnico Sérgio Conceição correu em direção ao lateral Calabria, um dos capitães do time, e começou a discutir com o jogador.

Tanto o comandante quanto o lateral foram contidos pelos demais atletas do Milan e membros da comissão técnica. Calabria saiu da partida aos 32 minutos do segundo tempo e se mostrou descontente com a substituição, realizada pelo técnico.