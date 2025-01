São Paulo se reapresenta sem os titulares após vitória no clássico

Tricolor iniciou a preparação para o duelo com a Portuguesa e pode ter um time misto para a partida no Pacaembu

O São Paulo voltou aos trabalhos após a vitória no clássico contra o Corinthians, no último domingo (26). Nesta segunda, Luis Zubeldía comandou a primeira atividade de semana, que não contou com a presença dos atletas que iniciaram o duelo no Morumbis.

Em campo, participaram apenas jogadores que não entraram na partida ou tiveram baixa minutagem, como Bobadilla, André Silva e Ferraresi. Na atividade, Zubeldía realizou trabalhos de mobilidade, fundamentos técnicos, ativação de força e posse de bola. O treinador também comandou uma partida com campo reduzido e com sete jogadores para cada time.