Saiba como jornais da Espanha reagiram à saída de Neymar da Arábia Saudita

A saída de Neymar do Al Hilal ganhou repercussão mundial de imediato. Dois dos principais jornais da Espanha repercutiram a passagem do brasleiro pelo futebol da Arábia Saudita. O ‘Marca’, da capital espanhola, mencionou os altos valores investidos pelo Al Hilal, destacando que Neymar saiu “pela porta dos fundos”.

“Com apenas 428 minutos em campo na passagem pelo Al Hilal ele se despede do atual campeão sem mal ter usado as cores do clube. Em agosto de 2023, a equipe árabe pagou 90 milhões de euros ao PSG por uma das grandes figuras do futebol. Agora, duas temporadas, depois sai pela porta dos fundos e com uma rescisão de 65 milhões de dólares, pouco mais de 62 milhões de euros”, escreveu na matéria.