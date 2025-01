Renato Gaúcho é o principal nome para assumir o Cruzeiro

Estafe do treinador confirma, ao Jogada10, contato da Raposa

O Jogada10 confirmou, com a assessoria de Portaluppi, que houve contato para que ele assuma a vaga. Reuniões estão previstas para acontecer ainda nesta segunda-feira (27).

Renato Gaúcho é o principal candidato para ser o novo treinador do Cruzeiro após a demissão de Fernando Diniz. O clube mineiro decidiu dispensar o técnico em razão dos recentes resultados negativos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Renato Gaúcho estava no Grêmio até o final de 2024. Caso assine com o Cruzeiro, reencontrará atletas como Gabigol e Fabrício Bruno, que foram comandados por ele no Flamengo.