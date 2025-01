PSG mira Rodrygo como reforço para a próxima temporada

Atacante do Real Madrid, com contrato até 2028 e multa de 1 bilhão de euros, é um dos principais alvos do clube parisiense

O brasileiro Rodrygo, de 24 anos, está nos planos do PSG para a próxima temporada. De acordo com informações do veículo francês ‘RMC Sport’, o atacante é um dos principais alvos do clube parisiense na janela de transferências do verão europeu.

Atualmente, Rodrygo tem contrato com o Real Madrid até 2028 e uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6.2 bilhões). No entanto, o PSG não pretende pagar esse valor e estaria disposto a oferecer algo em torno de 100 milhões de euros (R$ 620 milhões).