Procurado pelo Botafogo, Tata Martino não pretende trabalhar neste momento

O Botafogo segue em busca de um técnico para a temporada atual, após a saída de Artur Jorge, ocorrida há mais de um mês. O nome de Tata Martino chegou a ser especulado no Alvinegro, mas o argentino prontamente afirmou que não assumirá nenhum trabalho no momento.

Apesar disso, Tata elogiou o Botafogo e reconheceu o crescimento do time carioca, destacando as conquistas do Brasileirão e da Libertadores da América em 2024. Ele também ressaltou como essas conquistas aumentam a credibilidade do clube no mercado.

“É o que falei quando saí do Inter. Preciso estar em Rosário (na Argentina). Tomei a decisão de não trabalhar por alguns meses, e é isso que vai acontecer. Não há nenhuma possibilidade de que eu esteja em atividade no curto prazo”, explicou o argentino.

Tata reconhece momento do Botafogo

“Reconheço a importância do Botafogo. É o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. Nos últimos dois anos, desde que passou a ter um proprietário, o clube mudou muito para melhor. Vai disputar o Mundial de Clubes. Nesta altura do ano, com as ligas europeias na reta final e as sul-americanas já em andamento, o fato de o Botafogo não ter um treinador, mesmo sendo o último campeão da Libertadores, sem dúvida o torna um clube muito atrativo”, concluiu.

Além de Tata Martino, os nomes do espanhol Rafa Benítez e do português Vasco Matos também foram especulados no Botafogo. Até o momento, nenhuma das possibilidades se concretizou. Em campo, o time carioca enfrentará o primeiro clássico na temporada e terá compromisso contra o Fluminense, no dia 29, no estádio Nilton Santos.

