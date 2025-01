Pedro, do Flamengo, volta a realizar atividades no campo

Atacante já faz trabalhos com bola, porém ainda não está próximo do retorno ao time do técnico Filipe Luís

O Flamengo e a torcida teve boas notícias na tarde desta segunda-feira (27). O centroavante Pedro, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, voltou a realizar a trabalho em gramado no Ninho do Urubu. O próprio jogador, aliás, divulgou as imagens nas redes sociais.

Internamente, o Flamengo trabalha com a previsão de que Pedro esteja à disposição do treinador entre março e abril. Mesmo assim, o tema é tratado com cautela por parte do departamento médico. Já há alguns dias, Pedro tem realizado treinamentos acompanhados por membros do departamento médico do Flamengo de chuteiras e, inclusive, algumas atividades com a bola.