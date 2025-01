Paulo Nunes recebe propostas para deixar Globo

“Eu fui muito bem recebido e estou muito feliz trabalhando na casa (Globo). Tive possibilidade até de sair, tive três propostas maravilhosas. Agradeço às pessoas que confiaram no meu trabalho, amigos que trabalham em outras empresas e profissionais que acreditaram em mim, vendo o que eu posso fazer dentro da comunicação”, revelou.

“Mas o meu objetivo é continuar, porque eu sou muito feliz na casa, gosto de fazer o que eu faço. Tem grandes pessoas lá. E a condição que a casa dá também é absurda. Mas fico feliz que as pessoas de fora consigam enxergar meu trabalho”, afirmou.

Paulo Nunes na concorrência?

Uma das propostas que Paulo Nunes teria recebido seria da Band, de acordo com o portal “F5”. A ideia era a contratação do ex-jogador para substituir Denilson, que acertou na Globo. Ele trabalhava no programa “Jogo Aberto” ao lado da apresentadora Renata Fan.

