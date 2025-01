Palmeiras x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo nesta terça-feira (28) pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (28) para enfrentar o Bragantino. O confronto será no Allianz Parque, às 19h30 ( de Brasília). Aliás, o Alviverde vem de uma derrota para o Novorizontino e ocupa a segunda posição no Grupo D. Já o time de Bragança Paulista está em terceiro lugar no Grupo B, atrás de Guarani e Santos.

A derrota para o Novorizontino encerrou uma sequência de 42 jogos invictos do Alviverde na primeira fase do estadual. Contudo, o time entra pressionado por bons resultados, buscando também reassumir a liderança do grupo. No ataque, o técnico Abel Ferreira ainda tem dúvidas entre a promessa Thalys e Flaco López. O primeiro deixou boa impressão na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, há quase uma semana. Outras dúvidas são: Naves ou Gustavo Gómez e entre Fabinho e Aníbal Moreno.

Como chega o Bragantino

Por outro lado, o Bragantino está em terceiro lugar no Grupo B, fora da zona de classificação para a próxima fase, e busca surpreender no Allianz Parque. Desse modo, o atacante Isidro Pitta é a principal esperança de gols da equipe, com apoio de Jhon Jhon, no meio de campo, o jogador foi revelado pelo Palmeiras.

PALMEIRAS X BRAGANTINO

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Local: Estádio Allianz Parque, SP

Data e hora: 28/01/2025, às 19h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Agustín Giay, Naves (Gustavo Gómez), Murilo e Vanderlan; Richard Rios, Fabinho (Aníbal Moreno) e Maurício; Estevão, Felipe Anderson e Thalys (Flaco Lopéz). Técnico: Abel Ferreira..

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Jadsom e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Gustavo Nunes (Mosquera) e Vinicinho; Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

