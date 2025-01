Palmeiras ultrapassa limite de estrangeiros no Paulistão

Martínez é o oitavo gringo no elenco alviverde. De acordo com o regulamento do Campeonato Paulista, cada equipe pode relacionar apenas sete estrangeiros em cada partida.

O Palmeiras anunciou na última semana , a contratação do volante Emiliano Martínez. Contudo, a chegada do uruguaio faz com que o Verdão ultrapasse o limite de estrangeiros permitidos no Campeonato Paulista.

Martínez ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, mas, como estava atuando com frequência, não deve demorar para ser opção de Abel Ferreira. Assim, o treinador deve precisar escolher um estrangeiro nos próximos jogos do Verdão para ficar fora.

O nome mais cogitado seria de Piquerez, que estava se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo. Contudo, o lateral voltou a ser relacionado pelo técnico português no embate contra o Novorizontino, no último sábado (25/01), e deve retomar a posição no time titular em breve. Assim, o mais cogitado para perder a vaga é Atuesta.

Afinal, o volante não faz partes dos planos do Palmeiras em 2025. Apesar do colombiano ganhar minutos nos três primeiros jogos da equipe no anos e retomar a confiança, o Palmeiras ainda tenta negociar o jogador com outro clube.