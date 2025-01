Nonato e Guga alcançam a marca de 70 jogos pelo Fluminense

Atletas estiveram em campo no empate, sem gols, com o Madureira, e novamente mostraram que são boas opções em suas posições

Apesar do empate sem gols com o Madureira, em Cariacica, dois jogadores do Fluminense alcançaram uma marca importante neste domingo (26). Afinal, o lateral-direito Guga e o volante Nonato entraram em campo e completaram 70 jogos com a camisa da equipe de Laranjeiras diante do Tricolor Suburbano.

“É muito importante completar 70 jogos com a camisa do Fluminense, uma camisa que eu me identifiquei muito. A gente ainda está em fase de preparação. Não estamos 100% fisicamente, com ritmo de jogo. Mas isso é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. Espero poder ajudar, fazer uma boa partida dentro do que o professor Mano pediu e orientou”, afirmou Guga antes da partida.