Maxime Dominguez, do Vasco, faz revelações em entrevista à TV suíça

Jogador europeu fala sobre vinda ao Cruz-Maltino, cita Coutinho e Payet, além de falar sobre sua segurança no Rio de Janeiro

O meia Maxime Dominguez aproveitou bem a chance contra a Portuguesa, no último domingo (26), na goleada do Vasco por 4 a 1. Ao entrar em campo pelo quarto jogo seguido, ele contribuiu com uma linda assistência para o gol de Paulo Henrique (o terceiro), que ajudou o time a consolidar a vitória em São Januário. Nesta segunda-feira (27), o canal RTS, da Suíça, país de origem do jogador, divulgou uma entrevista exclusiva com o camisa 26 do Vasco, onde revela algumas peculiaridades de sua carreira. Por exemplo, seu problema físico de não conseguir ganhar peso. Segundo o próprio Maxime, ele pesa entre 60 e 63kg desde jovem.

“Eu peso entre 60 e 63 kg desde os meus 18 anos. Tentei milhares de coisas para ganhar peso, mas no final das contas, nunca consegui. Acho que sou um jogador assim e é algo que precisa ser aceito”, revela o jogador. Vinda ao Vasco A matéria conta que Dominguez esteve no futebol da Suíça até os 25 anos, quando aceitou proposta para atuar na Segunda Divisão da Polônia. Lá, foi campeão e, então, acertou com o Gil Vicente, da elite portuguesa. Posteriormente, recebeu o convite do Vasco. “Assim que pesquisei sobre o Vasco e pelo o que eu já sabia, não podia recusar jogar no país do futebol. Aqui eu descubro o futebol com o qual sempre sonhei, com estádios lotados. Eu jogo com jogadores de classe mundial, como Coutinho e Dimitri Payet. Estou vivendo o sonho de criança que não consegui na Europa. Eu o vivo aqui no Brasil. Quando olhamos para a minha carreira, daria para fazer uma série na Netflix”, disse o suíço.