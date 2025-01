Martínez é registrado e aguarda inscrição para poder estrear pelo Palmeiras

Novo reforço do Palmeiras, o uruguaio Emiliano Martínez teve seu contrato publicado no BID da CBF na noite desta segunda-feira (27). Com isso, o volante fica no aguardo apenas da inscrição no Campeonato Paulista para poder atuar com a camisa alviverde.

Caso o Verdão queira contar com o jogador na partida contra o Bragantino, nesta terça-feira (28), terá que inscrever o reforço no torneio até as 17h30, duas horas antes do começo do duelo. Como estava atuando com regularidade no Midtjylland, da Dinamarca, Martínez chegou ao Palmeiras com ritmo de jogo.