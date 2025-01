Lyon demite técnico Pierre Sage

O jornal francês ‘L’Équipe’ informou que Pierre Sage foi demitido do cargo de técnico do Lyon por John Textor, proprietário do clube. A decisão veio em meio ao momento difícil que o clube francês atravessa na temporada, agravado pela eliminação na Copa da França para o Bourgoin, time da quinta divisão. Textor teria viajado pessoalmente a Lyon nesta segunda-feira (27) para comunicar Sage sobre sua saída.

Pierre Sage assumiu o comando do Lyon em dezembro de 2023, quando a equipe ocupava a última posição do Campeonato Francês. Sob sua liderança, o time reagiu de forma impressionante e terminou a temporada no quinto lugar, garantindo vaga na Liga Europa. No entanto, a eliminação na Copa da França, somada a três empates consecutivos na Ligue 1, resultou em sua demissão. Ao todo, são cinco jogos sem vitória somando todas as competições.