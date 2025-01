Imprensa espanhola revela crise em vida pessoal de Daniel Alves

A imprensa espanhola passou a repercutir uma suposta crise no relacionamento de Daniel Alves e Joana Sanz após inúmeras polêmicas. A modelo se tornou alvo de críticas por manter relação com o ex-jogador em meio ao processo de condenação por estupro, na Espanha. Autointitulado artista, ele está em liberdade provisória desde março de 2024 – depois de ter cumprido cerca de um quarto da sentença de 4,5 anos.

Os conflitos no relacionamento do casal se tornaram tema do programa ‘Fiesta’, do canal ‘Telecinco’, comandado por Emma García. De acordo com a apresentadora, o clima entre os dois é bem distinto ao que se viu na última aparição pública, em outubro do ano passado.