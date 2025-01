Hugo Souza vê postura abaixo do Corinthians no clássico: ‘Vira aprendizado’

Goleiro vê atuação ruim do Timão no Majestoso, acredita que gramado não atrapalhou e quer que derrota vire lição para a temporada / Crédito: Jogada 10

O Corinthians perdeu sua sequência de 10 vitórias seguidas ao ser derrotado para o São Paulo por 3 a 1, neste domingo (26/01), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O desempenho da equipe no clássico, aliás, ficou abaixo do esperado. Pelo menos esta é a visão do goleiro Hugo Souza, que, após o Majestoso, criticou o desempenho coletivo do Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Faltou a gente conseguir impor nosso jogo, posicionar com a bola, um pouco mais de refino técnico, um pouco mais de agressividade sem a bola. Sofremos por este detalhe. Saímos derrotados, agora é levar de aprendizado, não podemos dar esse mole, dar os detalhes ao adversário. Primeiro clássico do ano, espero que sirva de aprendizado para os próximos e para o restante do ano”, disse Hugo Souza, que prosseguiu.