Grêmio anuncia contratação do goleiro Tiago Volpi

Ex-Toluca, do México, o atleta é o mais novo reforço do Tricolor Gaúcho; contrato vai até o fim de 2026

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do goleiro Tiago Volpi na noite desta segunda-feira (27), através das redes oficiais do clube. Com um contrato de dois anos assinado, o arqueiro seguirá no Tricolor Gaúcho até o fim de 2026.

Com a saída de Marchesín para o Boca Juniors, o Imortal começou a pesquisar um substituto. Aliás, Volpi não era a única opção da diretoria, que também iniciou conversas com Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal. Mas questões financeiras dificultaram um avanço nas negociações.