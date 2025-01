Fluminense quer encerrar incômodo jejum no Nilton Santos

O Fluminense lidará com um fantasma recente ao entrar em campo na próxima quarta-feira (29), quando enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Isso porque o Tricolor quer encerrar um jejum de vitórias que vive no estádio botafoguense.

Já são quatro jogos seguidos com derrotas para o Fluminense quando visita o Niltão – todas em clássicos, condição desta quarta. Dessa forma, a última vez que o Fluminense saiu sorrindo do estádio foi em 2022, há quase três anos.