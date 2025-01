Fluminense estende contrato com o goleiro Vitor Eudes

Goleiro renova vínculo com o Tricolor até o fim de 2027; Ele vai disputar com Marcelo Pitaluga para saber quem é o reserva de Fábio

O Fluminense segue renovando o contrato dos jogadores importantes. O Tricolor estendeu o vínculo do goleiro Vitor Eudes até o final de 2027. Ele é o reserva de Fábio no elenco atual do Tricolor e tinha o vínculo até o fim de dezembro de 2025. O novo contrato já está ativo no BID (Boletim Informativo Diário), da CBF.

Além da renovação, Vitor Eudes também ganhou um aumento salarial no Flu. Ele é o segundo goleiro do clube, porém, ganhou a concorrência de Marcelo Pitaluga na disputa pela posição. Fábio é o titular incontestável, mas por ter 44 anos fez com que o clube começasse a organizar o planejamento por um substituto.