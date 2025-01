Flamengo trava negociação com Jorginho de forma estratégica

Rubro-Negro suspendeu as conversas com objetivo de diminuir a pedida salarial

O Flamengo segue em busca de reforços para a temporada e mira a contratação do volante Jorginho. No entanto, o Rubro-Negro paralisou, de forma estratégica, a negociação com o jogador de 33 anos. A ideia da diretoria é tentar reduzir a pedida salarial do atleta, atualmente no Arsenal, da Inglaterra. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Devido à alta pedida salarial, o Flamengo adotou a estratégia de suspender as conversas. Jorginho solicitou um salário acima da média, e o diretor técnico José Boto considerou a decisão fora dos padrões. A gestão rubro-negra planeja um salário de R$ 1,8 milhão ao jogador e um contrato de dois anos. Além disso, o clube pretende incluir R$ 200 mil em luvas.