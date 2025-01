Flamengo define logística para o Mundial de Clubes; veja detalhes

O Flamengo definiu a logística para o Mundial de Clubes 2025, que será realizado nos Estados Unidos. A delegação chega a Atlantic City no dia 11 de junho. Logo depois, a estreia será no dia 16, contra o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia. Quatro dias depois o confronto será com o Chelsea, da Inglaterra, no mesmo local.

Como já apresentado pelo Jogada10, o clube utilizará as instalações da Universidade de Stockton. Dentro do complexo, o time terá dois campos oficiais à disposição, academia climatizada, estrutura de fisioterapia. Além disso, há salas de reunião para a comissão técnica.