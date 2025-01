Filho de Robinho participa de treino com time principal do Santos

Juninho disputou a última edição da Copinha, onde marcou um gol. Nesta segunda, Pedro Caixinha o chamou para completar o grupo, que sofre com desfalques. Além do filho de Robinho, também participaram da atividade o lateral-esquerdo Vinicius Lira e o zagueiro João Alencar.

O Santos se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota sofrida para o Velo Clube , no último sábado (25). Entre os jogadores que estavam em campo, uma novidade chamou a atenção: Juninho, filho do ex-jogador Robinho, participou da atividade, sua primeira junto ao time principal.

No entanto, Juninho não deve continuar no time principal do Santos, já que participou por conta de uma situação singular. A expectativa é que o jogador siga atuando nas categorias Sub-17 e Sub-20 ao longo da temporada, antes de ter mais oportunidades na equipe de cima.

Após duas derrotas consecutivas no Paulista, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 18h30. O Peixe visita o São Bernardo no estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista, em busca da sua reabilitação no torneio.

