Fenerbahçe anuncia a contratação de Anderson Talisca, ex-Al-Nassr

O Fenerbahçe anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do brasileiro Anderson Talisca, que estava no Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O meia, de 30 anos, viajou para Istambul para realizar os exames médicos e acertar os últimos detalhes da negociação. O contrato deve ser até junho de 2026.

Talisca tinha mais um ano e meio de contrato com os árabes. Nesta temporada pelo Al-Nassr, ele disputou 19 jogos, com oito gols anotados. O meia esteve no clube durante três anos e entrou em campo 110 vezes, com um total de 77 gols e 12 assistências. Faturou a Copa Árabe em 2023/24.