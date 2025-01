Ex-jogador revela clima tenso dentro do Cruzeiro antes da demissão de Diniz

Em participação no 'Seleção SporTV', Ramon disse que Diniz tentou impor estilo de jogo, algo que incomodou o elenco / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro decidiu pela demissão do técnico Fernando Diniz. Após o empate por 1 a 1 com o Betim, no sábado (25), pelo Campeonato Mineiro, a diretoria definiu pelo encerramento do vínculo. Contudo, o clima com o treinador já não era bom há algum tempo. O ex-jogador Ramon revelou rusgas entre o treinador e o elenco. Ele informou, afinal, que o técnico quis impor seu estilo de jogo, algo que incomodou parte do grupo.

"Aí vem uma informação que soube recentemente. O Seabra jogava de uma maneira e o Diniz de outra. O Diniz, quando chegou ao Cruzeiro, não conversou com os atletas sobre essa mudança. Não teve um: "Vamos tentar mudar essa forma aqui, vamos tentar mudar um detalhe?". Não, ele chegou do 0 ao 100% muito rápido. Isso não agradou dentro do clube. Aí teve toda essa dificuldade para ter o desenvolvimento no time", salientou em sua participação no "Seleção SporTV".