Ex-Inter e Roma, Nainggolan é detido por suspeitas de tráfico de droga

A mídia esportiva belga informou que Radja Nainggolan foi detido na manhã desta segunda-feira, 27, sob suspeita de tráfico de droga. A ex-estrela da Inter e da Roma faz parte de uma investigação sobre contrabando de cocaína proveniente da América do Sul para Europa.

“A investigação diz respeito a suspeitas de importação de cocaína da América do Sul para Europa, através do porto de Antuérpia. Bem como sua distribuição pela Bélgica. Podemos confirmar que o futebolista está privado de sua liberdade no contexto deste caso. Uma vez que ainda estão a decorrer interrogatórios, e em conformidade com a presunção de inocência, não falaremos mais sobre”, explicou o procurador responsável pela investigação, Julien Moinil.