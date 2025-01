Estudo revela os estádios mais limpos e os mais sujos do Brasil

Para o fã de futebol, o estádio é como uma igreja, um lugar sagrado. Mas alguns templos estão mais bem cuidados do que outros, foi o que descobriu, assim, o estudo do “Bolavip Brasil”. A partir da análise de mais de 5 mil comentários de usuários do Google, foi possível apontar que a Neo Química Arena, casa do Corinthians, é o estádio mais limpo do Brasil. E é preciso dizer: se há o mais limpo, existe também o mais sujo. E o que recebeu esse título inglório foi o Nilton Santos, do Botafogo.

Metodologia dos estádios

Antes de conhecer a fundo o resultado do estudo, vale entender melhor sua metodologia. Primeiramente, foram selecionados todos os 18 estádios onde os times da Primeira Divisão mandam seus jogos no Brasil. Em seguida, o estudo coletou, aleatoriamente, 5.884 comentários de usuários do Google sobre os estádios, uma média de 326 comentários para cada estádio.