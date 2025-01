Espanha renova contrato com técnico Luis de La Fuente até 2028

Treinador campeão da última edição da Eurocopa, segue no cargo na busca pelo bicampeonato da Copa do Mundo, no próximo ano

A Real Federação de Futebol da Espanha anunciou a renovação de contrato com o técnico da seleção principal masculina, Luis de La Fuente. Assim, a Comissão Gestora da RFEF estendeu o vínculo do treinador, que comandará a equipe até o final da Eurocopa, em 2028, disputada no Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) e na Irlanda.

O comandante assumiu a seleção em em dezembro de 2022, logo após a eliminação da equipe da Copa do Mundo no Qatar para o Marrocos. Ele tinha o objetivo de recolocar a Fúria nos trilhos para sonhar com o bi na próxima edição do Mundial. O torneio acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.