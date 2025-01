Cuéllar é liberado para fazer sua estreia pelo Grêmio

Mesmo que não esteja entre os 11 iniciais, o colombiano provavelmente vai ganhar alguns minutos na partida contra o Monsoon. O acerto de Cuéllar com o Tricolor Gaúcho criou a expectativa de formar uma dupla com um dos principais jogadores do elenco, o paraguaio Villasanti.

O volante tem a compreensão que foi a contratação mais badalada do Imortal nesta primeira janela de transferências. Apesar de toda a expectativa, ele tem a ciência de que seu currículo e títulos não vão ser suficientes para ter um espaço no time. Na verdade, Cuéllar sabe que terá de conquistar uma vaga entre os titulares com o seu rendimento.

“Estamos esperando o Cuéllar e mais três ou quatro jogadores para completar o plantel. Estamos trabalhando com esses jogadores, mas também com aqueles que vão chegar ainda para entender a ideia de jogo. Queremos ter a maior quantidade de jogadores possíveis antes das partidas decisivas do Gauchão, dos jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Até lá, queremos ter o grupo completo e preparado. A ideia é essa”, ressaltou o comandante do Grêmio.

O Tricolor Gaúcho planeja fechar com zagueiros, laterais-esquerdos e pelo menos mais um atacante para qualificar seu grupo de jogadores. O Grêmio vai enfrentar o Monsoon, na próxima quarta-feira (29), às 22h (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

