Cuca faz cobranças à diretoria do Atlético por reforços

Treinador do Atlético não está satisfeito com as poucas contratações e quer mais um atacante e mais um zagueiro

O Atlético tem interesse em Soteldo, do Santos. O jogador não tem mais clima no Peixe, especialmente após as críticas feitas pelo treinador Pedro Caixinha em uma coletiva.

Além disso, o Galo sonha com Bruno Henrique, do Flamengo. Cuca chegou a fazer contato com o jogador para explicar o projeto e como ele será inserido na equipe. A diretoria alvinegra também alinhou valores com o atleta. No entanto, o Flamengo é o principal obstáculo. O Rubro-Negro considera o atacante fundamental no momento e não pretende negociá-lo.

Assim, o Galo segue em busca de reforços no mercado.