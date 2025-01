Cruzeiro anuncia a demissão do técnico Fernando Diniz

O Cruzeiro anunciou, nesta segunda-feira (27), a demissão do técnico Fernando Diniz após a sequência de resultados negativos neste início de temporada. Depois de uma reunião na Toca da Raposa, a diretoria celeste chegou a conclusão que era necessária uma mudança no comando e tem interesse em Renato Gaúcho para assumir o cargo.

No último sábado (25), a diretoria chegou a cobrar o comandante, que vinha pressionado desde o fim do ano passado. No entanto, o fraco desempenho do time neste início de temporada pesou para a decisão. Além dele, deixam o clube Eduardo Barros, seu auxiliar técnico, e o preparador físico, Wagner Bertelli.