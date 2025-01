Corinthians inicia preparação para enfrentar a Ponte sem titulares

Timão se reapresentou após a derrota no Majestoso e Ramón Diaz trabalho com atletas que não estiveram em campo no Morumbis

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (27) após a derrota para o São Paulo, seu primeiro revés no ano. Ramón Diaz iniciou os preparativos para a partida contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira (29), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

No trabalho, o elenco corinthiano se dividiu em duas partes. Os que atuaram por mais de 45 minutos contra o São Paulo realizaram uma atividade regenerativa. Já o restante do grupo participou de um treinamento dentro de campo, com foco em troca de passes, transição com enfrentamento e finalizações, além de um jogo com o campo reduzido.