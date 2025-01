Carille exalta atuação de Coutinho após golaço pelo Vasco: ‘Profissional exemplar’

“Eu não vejo neste momento começar com os dois (Payet e Coutinho), e depois, no final de uma partida, eu não ter nenhum deles. Esse 10 que chega na área, que pisa, que pensa. O Payet através do passe, e o Coutinho através de um drible, de trazer para dentro e definir com passe ou uma finalização igual foi o gol que fez hoje”, avaliou.

“É um ótimo meio de campo. Acompanho, por exemplo, o Mateus (Carvalho, o Cocão) desde o ano passado, é um jogador que eu gosto. Tem o Payet, que daqui a pouquinho eu posso jogar com os dois (ele e Coutinho). A minha preocupação nesse momento é que se eu começo com os dois, daqui a pouquinho não tem os dois no final do jogo, isso eu tenho que ter cuidado nesse início. Mas é um grupo que, na maioria das posições, está muito nivelado, muito equilibrado. E isso dá mais ainda confiança para a gente continuar o trabalho, ter uma proposta de jogo bem definida para que todos entendam”, acrescentou.

“É sempre importante ganhar, ainda mais no início do trabalho. No final do primeiro tempo, sentimos parte física e você fica com receio de fazer (as substituições) no intervalo e perder para o segundo tempo. Então, resolvemos voltar com o mesmo time. Mas fisicamente a gente viu que estava abaixo, ali com 15 minutos eu faço três mudanças e seguro as outras duas para alguma emergência. A evolução vai ser jogo a jogo. Hoje vi coisas importantes por dentro que eu quero”, explicou.

“Os erros são normais no início, ainda mais que cansaço vai batendo. Muito feliz por esse momento, minha estreia em São Januário pelo Vasco. A torcida apoiando o tempo todo e a gente fazendo por merecer dentro de campo. Jogadores que entraram, dando resposta, fazendo o time crescer novamente. Não é uma preparação de 11, é uma preparação de um elenco todo. Muito feliz com isso, mostrando que estamos no caminho certo”, concluiu Carille.

Por fim, o Vasco abre a sexta rodada na quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), enfrentando o líder Maricá em São Januário, com mando do rival, e tenta ultrapassar no adversário na tabela.