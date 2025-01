Bruno Lage tem áudio vazado onde detona time do Benfica

Treinador se envolveu em uma polêmica após conversar com torcedores na saída do estádio na derrota para o Casa Pia

“Quando tem jogadores tocando a bola, a gente dá três toques e perde a bola. Vocês acham que não para c… estar ali analisando os jogos? Fazer um jogo como fizemos com o Barcelona e depois dar dois pênaltis e uma carambola? Nos últimos cinco jogos sofrer gols de bola parada que ninguém pula? Como é que eu mudo esta m…?”, disse.

O técnico Bruno Lage, do Benfica, fez críticas sobre o elenco para os torcedores na saída do estádio na derrota para o Casa Pia por 3 a 1 – de virada, e teve o áudio vazado nas redes sociais e teve a veracidade confirmada pelo jornal “A Bola”.

Além disso, o treinador, que está na sua segunda passagem como treinador no clube, comentou sobre a política de negociação do Benfica.

Após o vazamento e repercussão dos áudios, o técnico Bruno Lage convocou uma coletiva de imprensa para explicar as declarações. Assim, o treinador contou que conversou com torcedores por cerca de 30 minutos e acreditou que não teria o conteúdo divulgado. Dessa forma, Lage comentou sobre a parte em que fala das bolas paradas.

Vale ressaltar que o Benfica está em segundo lugar no Campeonato Português, a seis pontos do líder Sporting.

“Aqui que disse de os jogadores não pularem vem no contexto do que tinha acabado de dizer na coletiva depois do jogo. Uma equipe que chega em primeiro lugar não pode sofrer os gols que estamos sofrendo. Nunca disse que os jogadores não lutam, não sofrem ou não pulam. Foi não pularmos em situação de bola parada”, contou.

Além disso, Lage disse que confia no seu elenco e acredita que a situação vai melhorar

“Continuo a acreditar muito no plantel, que tem uma enorme qualidade. Sinto que temos todas as condições de fazer os ajustes que achamos necessários para sermos ainda mais competentes”, afirmou.