Bruna Biancardi revela ter escolhido nome de segunda filha com Neymar

O astro tem duas filhas com Biancardi, mas também é pai de Helena, fruto do breve envolvimento com Amanda Kimberlly. O primogênito, Davi Lucca, de 1 anos, ostenta o status de único homem entre as irmãs.

Futuro de Neymar

Ao que tudo indica, a segunda filha do casal terá um convívio ainda mais próximo com a família. Isso porque o astro está prestes a firmar seu retorno à Vila Belmiro ainda nesta semana. O estafe do atacante espera concluir as tratativas pela rescisão contratual com o Al-Hilal nas próximas horas.

Biancardi acompanhou o astro em sua mudança para Arábia Saudita, em 2023, e, portanto, também se prepara para voltar ao Brasil. Ela já havia comentado sobre o desejo de ficar mais próxima à família e aos amigos em outras ocasiões e é entusiasta do acordo com o Santos.

