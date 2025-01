Botafogo x Fla, pela Supercopa Rei, terá transmissão ao vivo em General Severiano

General Severiano vai ferver neste domingo (2), com a transmissão ao vivo de Botafogo x Flamengo pela Supercopa Rei. No Mangueirão, em Belém do Pará, o Glorioso, campeão brasileiro e da Libertadores, vai em busca do título inédito, e a sede alvinegra terá uma experiência única para os torcedores. O evento será em área coberta e contará com telões e as taças do Brasileirão 2024 e do Carioca 2010 para que os alvinegros tirem fotos.

A chuteira da cavadinha de Loco Abreu, inesquecível no título Carioca de 2010 sobre o arquirrival, é outra atração, além de ações promocionais para os torcedores envolvendo produtos oficiais.