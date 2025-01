Atacante do Corinthians e ex-Botafogo compram clube no Paraguai

Os irmãos gêmeos Ángel Romero, atacante do Corinthians, e Óscar Romero, meio-campista, que recentemente deixou o Botafogo, adquiriram um clube da terceira divisão do Paraguai. Trata-se do Club Sport Colombia, clube da cidade de Fernando de la Mora. A escolha da dupla em se tornar proprietária da agremiação tem uma razão emocional.

Isso porque foi o clube onde os dois iniciaram suas trajetórias profissionais. Segundo informação do portal “ge”, as tratativas também tiveram a participação de Fernando Romero, irmão mais velho da dupla. Assim, o trio conduzirá a gestão do Club Sport Colombia e terá a missão de montar um elenco competitivo. O planejamento é retornar à elite do futebol do Paraguai e melhorar a estrutura do clube.