Arias, do Fluminense, tem chance de estrear em 2025 e enfrentar o Botafogo

O Fluminense ainda busca engrenar na temporada para alcançar o G4 do Campeonato Carioca. Assim, um de seus principais titulares ainda não conseguiu estrear em 2025. Jhon Arias sentiu um desconforto muscular, entretanto passará por uma nova avaliação e poderá enfrentar o Botafogo na próxima rodada da competição. A informação é do portal “ge”.

Depois de ficar ausente dos treinos no CT Carlos Castilho, o colombiano está recuperado, vem treinando com bola e pode ser a novidade no primeiro clássico do Tricolor no ano.