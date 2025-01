Al-Ittihad perto de anunciar contratação de jovem do Barcelona

Atacante de 20 anos seguirá para o clube saudita em transferência de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) / Crédito: Alex Caparros

Unai Hernández, de 20 anos, atacante e capitão do Barcelona B, está prestes a encerrar sua trajetória como jogador do Barça. De acordo com informações do jornal ‘Mundo Deportivo’, o jovem será anunciado em breve como novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, onde jogará ao lado de nomes como Benzema, Kanté, Fabinho, Danilo Pereira e Bergwijn, entre outros. Os sauditas já apresentaram uma oferta oficial ao clube catalão pelo jogador, que tem contrato até 30 de junho. Enquanto ambos os clubes ajustam os últimos detalhes e os agentes de Unai finalizam seu contrato, o Barça deverá receber cerca de cinco milhões de euros (R$ 31 milhões) pela transferência.

Capitão do time B do Barcelona, Unai, inclusive, não participou da partida do último sábado (25) contra o Ourense, no empate por 1 a 1. Após o jogo, o técnico Albert Sánchez confirmou que o jogador está de saída do clube.

“Unai não está com a cabeça aqui, não está concentrado no time”, disse. Na atual temporada, Unai participou de 20 jogos no Grupo 1 da Primeira RFEF, com nove gols e três assistências. Na temporada anterior, em 38 partidas (incluindo o playoff de acesso), ele balançou as redes 10 vezes e deu sete assistências. Convocado por Xavi Hernández para alguns jogos do time principal, ele não chegou a estrear oficialmente. Além disso, o jovem também participou da pré-temporada com Hansi Flick, mas sem minutos oficiais. A dificuldade em firmar-se no elenco principal do Barça, junto com a proposta financeira significativa que o clube saudita apresentou — uma oferta que o Barcelona ou o futebol europeu não conseguem igualar —, influenciou diretamente a escolha de Unai por este novo desafio no Al-Ittihad.