Vídeo! Torcedores de São Paulo e Corinthians entram em confronto antes de clássico

Uma publicação compartilhada por Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida)

São Paulo x Corinthians

O Majestoso deste domingo (26) estava previsto inicialmente para as 18h, mas passou por alteração em meia hora pela equipe de arbitragem da partida. A decisão se deu em virtude das fortes chuvas na capital paulista e das condições do gramado no MoruBis.

A comissão do Corinthians realizou alguns testes no gramado por volta das 17h15 e notou impraticabilidade para realização do jogo, principalmente no meio de campo. Apesar da boa drenagem no estádio, a cidade de São Paulo tem sofrido com as fortes chuvas nos últimos dias.

O clássico acontece pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão figura na segunda colocação do Grupo A neste momento, com nove pontos e 100% de aproveitamento na competição. O São Paulo, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo C, com uma vitória e um empate.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.