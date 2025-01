Vasco repudia racismo com Léo no Atletiba e presta apoio

O Vasco se manifestou sobre o racismo sofrido pelo zagueiro Léo, do Athletico-PR , no clássico contra o Coritiba, neste sábado (25), no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense. O Cruz-Maltino repudiou o ato e prestou apoio ao ex-jogador do clube, além de exigir punição ao torcedor do Coxa responsável pela injúria racial.

Léo foi negociado pelo Vasco por US$ 2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,3 milhões). O zagueiro assinou contrato com o Athletico-PR até o fim de 2028. Assim, o Cruz-Maltino recuperou parte do valor investido na contratação, que custou US$ 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões) em 2022. Ao todo, ele disputou 95 jogos com a camisa vascaína.

Entenda o caso

O clássico entre Coritiba e Athletico-PR terminou com cenas lamentáveis dentro e fora de campo. O Atletiba terminou empatado sem gols, mas com muita polêmica e clima quente entre os jogadores. Assim, foi uma partida muito física e ruim tecnicamente, sobrando hostilidade. Léo foi expulso aos 32 minutos do primeiro tempo após uma confusão dentro, sendo alvo de racismo na saída de campo.

“Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu preto, macaco do c***. Olha para cá, seu macaco”, disse um torcedor do Coritiba que se gravou cometendo racismo contra o jogador do Athletico-PR.