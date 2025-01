Thiago Silva desabafa após tropeço do Fluminense: ‘Será que vale a pena?’

O zagueiro Thiago Silva desabafou após o empate do Fluminense por 0 a 0 contra o Madureira , neste domingo (26), no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Carioca. Para ele, o pouco tempo de preparação e o calor de uma partida às 16h (de Brasília) contribuíram para o resultado negativo. Em tom de reclamação, o jogador admitiu que o jogo foi “feio”, colocando em xeque, inclusive, sua permanência no Brasil.

“Acho que esse jogo é o jogo que vai ficar mais igual. Apesar de ser clássico e tudo. Praticamente se apresentaram no mesmo dia, se não me engano vão estrear os considerados titulares (NR: Flamengo estreou os titulares no último sábado (25), contra o Volta Redonda), aí vai ficar um jogo mais igual. Aí as pessoas vão falar: “O investimento do Fluminense é três, quatro vezes maior que o do Madureira”. E com razão. Mas eu volto a bater na tecla: sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Muitos que viram o jogo pensaram: “Caraca, esse não é o Fluminense” porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, enfim. Então tudo isso te faz cometer erros que você normalmente não comete. Aí a gente é obrigado a escutar: “Vai para aquele lugar”, e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas vou continuar tentando porque vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir até o final”, encerrou.

