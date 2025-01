Técnico do Atlético analisa a performance do time B no Mineiro

Guilherme Dalla Déa foi o treinador do time B do Galo, que jogou as três primeiras partidas do Campeonato Mineiro e obteve três empates. A última, neste domingo, 26/1, 0 a 0 com o Pouso Alegre, fora de casa. Após o apito final, o técnico fez a análise de um jogo em que o time mostrou pouca força ofensiva, com a menos desde os dois minutos da etapa final, após a expulsão de Paulo Vitor, passou sufoco, embora conseguisse alguns ataques isolados.

“O sentimento é amargo por não conseguir a vitória. Tivemos momentos em que o resultado poderia ser melhor nestes três jogos. Mas sabemos da dificuldade. O grupo é jovem, ansioso em alguns momentos, Contra o Pouso Alegre, nos 40 minutos finais, mesmo com dez jogadores, tivemos as duas melhores chances e o placar ficou no 0 a 0. O importante foi somar os pontos e acho que fizemos bem, foram três pontos com um time jovem.