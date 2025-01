Richarlison marca, mas Tottenham perde mais uma no Inglês

O Tottenham, um dos gigantes da Inglaterra e integrante da lista dos clubes mais ricos do mundo, com Richarlison e Son no elenco, vai de mal a pior. Neste domingo, 26/1, em casa, diante de um rival da zona de rebaixamento, o Leicester, perdeu por 2 a 1. Foi a sua quarta derrota seguida na Premier League inglesa e seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos. Assim, aumenta ainda mais a sua crise e a pressão pela saída do técnico Ange Postecoglou, no cargo desde 2023. Richarlison fez o gol dos Spurs, abrindo o placar na Tottenham Arena. Contudo, o veterano Vardy e El Khannous fizeram os gols da virada.

O Tottenham, com 24 pontos, ocupa uma modestíssima 15ª posição na tabela. Além de ficar mais um ano sem conquistar o título inglês (não vence desde 1960/61), corre o risco de sofrer rebaixamento. Afinal, está a apenas oito pontos do primeiro time da zona de degola, o Wolverhampton, com 16 pontos. Já o Leicester, treinado pelo ex-atacante Van Nilstelrooy, com a vitória fechou uam série de seis derotas seguidas, saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, primeira fora da zona da degola, com 17 pontos.